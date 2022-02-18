YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

18.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta şehitlerin isimleri okulun sınıflarında yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, "Her Sınıf Bir Şehit" projesi kapsamında Gazi Ortaokulu'nun sınıflarına şehitlerin isimleri verildi.

Kahramanmaraşlı asker, polis ve UMKE personeli 26 şehidin ismi okuldaki sınıflara verildi. "Her Sınıf Bir Şehit" projesi kapsamında Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen sınıfların açılışı törenle yapıldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, törende yaptığı konuşmada, sınıflarda eğitim gören çocukların vatan, millet, devlet sevgisini ve bu vatanın ne fedakarlıklarla korunduğunu bilmesi gerektiğini söyledi. Keçeli, her sınıfa şehitlerin isimlerinin verildiğini, vefa göstergesi olarak şehitlerin isminin yaşatılması için bu tür projelere destek olduklarını ifade etti.

Sınıflarda yetişecek öğrencilerin vatana, millete hayırlı bir evlat olmalarını dileyen şehit Ahmet Akdal'ın annesi Remziye Akdal, kendisinin de böyle bir evlat yetiştirdiğini söyledi.

Öğrencilerden Serhan Tuncer ise şehitleri canı gönülden sevdiğini, sınıflarına verilen şehit isimlerini gururla taşıyacaklarını belirtti.

Törene, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahaçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Muğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandıMuğla'da 7 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
şehit Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
12:51
İkindi
15:52
Akşam
18:21
Yatsı
19:36
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.