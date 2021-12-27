Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ö.A. idaresindeki 06 BG 4316 plakalı otomobil, Sarıkaya Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



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