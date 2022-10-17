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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

17.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet Karacabey Caddesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Cuma Ali T. (21) yaralandı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cuma Ali T, kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 11 zanlı gözaltına alındı, kavgada kullanıldığı tespit edilen 5 silaha el konuldu.

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