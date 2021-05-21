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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

21.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün, park halindeki 2 araca çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

H.İ.Y. (20) idaresindeki 46 FD 463 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Süleyman Paşa Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 LG 243 hafif ticari araç ve 46 KC 420 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü ile aracındaki F.A. (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kahramanmaraş

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