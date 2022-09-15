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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

15.09.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alan ekipler, E.A. ve V.B'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphe üzerine durdukları H.C'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş uyuşturucu narkotik

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