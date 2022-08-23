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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

23.08.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç'nin sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu ticareti sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde, satışa hazır uyuşturucu, 71 kök Hint keneviri, hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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