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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

27.09.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüpheli F.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Kahramanmaraş uyuşturucu operasyon

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