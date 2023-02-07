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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 saat enkaz altında kalan çift sağ kurtarıldı

07.02.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 25 saat enkaz altında kalan çift, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin Kahramanmaraş'taki Cengiz Topel Mahallesi'nde çalışmalarından güzel haber geldi.

222 numaralı sokaktaki binadan duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itafiye ekipleri, yaklaşık 1 saat içinde enkaz altında yaklaşık 25 saat kalan Süleyman ve Fadime Mağralı çiftine ulaştı.

Hafif yaralı şekilde ambulansa alınan Mağralı çifti, kendilerine eşlik eden ve kurtarma ekibinde yer alan itfaiyecileri çay içmeye davet etti.

Çay konusunda sözleştikleri itfaiyecilere teşekkür eden Mağralı çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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