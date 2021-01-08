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Kahramanmaraş'taki akaryakıt istasyonunda iki kişinin yaralandığı yangın güvenlik kamerasında

08.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'taki akaryakıt istasyonunda iki kişinin yaralandığı yangın güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dün akaryakıt istasyonunda iki kişinin yaralandığı yangının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Doğukent Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde çıkan yangında yaralanan Ali Ç. (50) ve Ramazan Ş'nin (57) Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Yaralıların, akaryakıt istasyonunun bakımı için Gaziantep'ten geldikleri öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bir işçinin alevler içinde kalması ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde dün akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralanmış, akaryakıt pompaları kullanılamaz hale gelmişti.

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