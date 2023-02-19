Kahreden görüntü! Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...

Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise Rönesans Rezidans'ta konaklayan Christian Atsu, deprem sonrası enkaz altında kalmıştı. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından geçtiğimiz gün yıldız oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

KENDİSİ BULUNMADAN PASAPORTU BULUNMUŞTU...

Christian Atsu'nun pasaportu da enkazdan çıkarıldı. Yıldız oyuncuya ulaşılmadan hemen önce kişisel eşyaları bulunmuştu.

"ACIMIN TARİFİNİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Christian Atsu'nun (31), depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkartılan cansız bedeni İstanbul'a gönderildi.

