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Kahreden görüntü! Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...

19.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin en çok etkilediği illerden biri Hatay olmuştu. Yıkılan binaların ardından binlerce kişi hayatını kaybederken, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları günlerdir süren Rönesans Rezidans'ta oyuncunun bulunduğu ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olay sonrası Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...

Kahreden görüntü! Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise Rönesans Rezidans'ta konaklayan Christian Atsu, deprem sonrası enkaz altında kalmıştı. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından geçtiğimiz gün yıldız oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

KENDİSİ BULUNMADAN PASAPORTU BULUNMUŞTU...

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Christian Atsu'nun pasaportu da enkazdan çıkarıldı. Yıldız oyuncuya ulaşılmadan hemen önce kişisel eşyaları bulunmuştu.

"ACIMIN TARİFİNİ KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

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Christian Atsu'nun (31), depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkartılan cansız bedeni İstanbul'a gönderildi.

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Hatayspor ak erden

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