Kahreden görüntü! Atsu'nun cenazesi İstanbul'a gönderildi...

Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da ise Rönesans Rezidans'ta konaklayan Christian Atsu, deprem sonrası enkaz altında kalmıştı. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından geçtiğimiz gün yıldız oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı.
Christian Atsu'nun pasaportu da enkazdan çıkarıldı. Yıldız oyuncuya ulaşılmadan hemen önce kişisel eşyaları bulunmuştu.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Christian Atsu'nun (31), depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkartılan cansız bedeni İstanbul'a gönderildi.