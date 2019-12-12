Kahreden olay! Hayvanların kaldığı yere kapatıp ölüme terk etmiş

Olay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sık sık eşi tarafından şiddet gören tarlada çalışanı iki çocuk annesi F.T., geçen cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı. İ.T. tarafından kız kardeşiyle görüşmesine izin verilmeyen Nesrin Geyranlı, durumu günler sonra yeğeninden haber alarak diğer kız kardeşleriyle birlikte İzmir merkezden Ödemiş’e doğru yola çıktı. Kardeşlerini karşısında gören F.T., sadece ‘beni kurtarın’ diyebildi. Kız kardeşler hemen Tekin’i alarak Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Yoğun bakıma yatırılan ve tedavisi devam eden Tekin, hayata tutunmak için yaşam savaşı veriyor.

'YILLARCA KARDEŞİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK'

Kız kardeşi F.T.’Nin durumunun ağır olduğunu belirten Nesrin Geyranlı, “Kız kardeşim kaçarak evlendi. Biz onun 18 yıldır eşinden dayak yediğini biliyorduk. Kocası uyuşturucu, içki kullanıyor ve kız kardeşimizi darp ediyor. Yıllarca kardeşimizi kurtarmaya çalıştık ama hep çocuklar için ayrılamayacağını söyledi. 12 ve 16 yaşlarında iki oğlu var. Okuma yazma bilmediği için bir yere göndermiyorlar, bizimle de görüştürmüyorlardı. Kardeşim tarlaya gittiği zaman başka tarla çalışanı kadınların numaraları üzerinden iletişim kurabiliyorduk. ‘Çocuklarım büyüsün öyle ayrılırım’ diyordu. Geçen hafta yine tarladan sonra eve gitmiş. Köyden birileri bizi arayıp ‘kız kardeşinizin durumu kötü, başı ağrıyordu’ dediler. Doktora götürmeyi teklif ettiklerinde ‘eğer doktora gidersem eve dönünce eşim beni döver’ demiş. Biz kız kardeşime ulaşamadık. Yeğenimi aradım ama ulaşamadım” dedi.