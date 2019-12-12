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Kahreden olay! Hayvanların kaldığı yere kapatıp ölüme terk etmiş

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından öldüresiye dövülen iki çocuk annesi F.T., kız kardeşleri tarafından kurtarıldı. Günlerce bir odada rehin tutulan 38 yaşındaki kadının ağır travma sonucu menenjit geçirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu ortaya çıktı. Yüzde 70 ölme riski bulunan kadın, şimdi tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sık sık eşi tarafından şiddet gören tarlada çalışanı iki çocuk annesi F.T., geçen cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı. İ.T. tarafından kız kardeşiyle görüşmesine izin verilmeyen Nesrin Geyranlı, durumu günler sonra yeğeninden haber alarak diğer kız kardeşleriyle birlikte İzmir merkezden Ödemiş’e doğru yola çıktı. Kardeşlerini karşısında gören F.T., sadece ‘beni kurtarın’ diyebildi. Kız kardeşler hemen Tekin’i alarak Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Yoğun bakıma yatırılan ve tedavisi devam eden Tekin, hayata tutunmak için yaşam savaşı veriyor.

'YILLARCA KARDEŞİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK'

Kız kardeşi F.T.’Nin durumunun ağır olduğunu belirten Nesrin Geyranlı, “Kız kardeşim kaçarak evlendi. Biz onun 18 yıldır eşinden dayak yediğini biliyorduk. Kocası uyuşturucu, içki kullanıyor ve kız kardeşimizi darp ediyor. Yıllarca kardeşimizi kurtarmaya çalıştık ama hep çocuklar için ayrılamayacağını söyledi. 12 ve 16 yaşlarında iki oğlu var. Okuma yazma bilmediği için bir yere göndermiyorlar, bizimle de görüştürmüyorlardı. Kardeşim tarlaya gittiği zaman başka tarla çalışanı kadınların numaraları üzerinden iletişim kurabiliyorduk. ‘Çocuklarım büyüsün öyle ayrılırım’ diyordu. Geçen hafta yine tarladan sonra eve gitmiş. Köyden birileri bizi arayıp ‘kız kardeşinizin durumu kötü, başı ağrıyordu’ dediler. Doktora götürmeyi teklif ettiklerinde ‘eğer doktora gidersem eve dönünce eşim beni döver’ demiş. Biz kız kardeşime ulaşamadık. Yeğenimi aradım ama ulaşamadım” dedi.

'HAYVANLARIN KALDIĞI YERE ATMIŞLAR'

Kız kardeşinin eşinden şiddet gördükten sonra günlerce bir odada tutulduğunu iddia eden Geyranlı, “Sonradan öğrendik ki, kardeşimi baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürmüşler ama darptan bahsetmemişler. Acil doktoru durumun psikolojik olabileceğini belirtip yatış vermiş ama eşi kabul etmeyip kardeşimi hayvanların kaldığı bir yere atmış. Ben en sonunda yeğenime ulaştığımda ‘teyze annemi kurtarın’ dedi. Gece kız kardeşlerim Sevgi Erol ve Emine Toprak ile köye gittik, kardeşimi bir odanın kenarına attıklarını gördük. Şoke olduk. Onu battaniyelere sararak Ege Üniversitesine getirdik. Burada öğrendik ki darp nedeniyle menenjit geçirmiş. Durumu çok ciddi. Yüzde 70 ölüm riski var. Belinde kırıklar var” diye konuştu.

'BAKIMSIZSIN DİYEREK HAKARET EDİYORDU'

Geyranlı, F.T.’nin eşinin kardeşine sık sık hakaret ettiğini öne sürerek, “Biz 8 kardeşiz. 5 kardeş İzmir merkezde oturuyoruz. O şahıs bizi gördüğünde kardeşime ‘sen çirkinsin, ellerin nasırlı, kardeşlerin gibi bakımlı değilsin’ diyordu. Kardeşim tarlada çalışıyordu. Elleri nasırlı diye hakaret ediyordu” dedi. Bir kez duran kalbi doktor müdahalesiyle çalıştırılan kadının durumunun ağır olduğu, cani koca İ.T.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu adamı içeri atın önür boyu içerdem cıkmasın o kadına yaptığınıda ona yapınki cezasını ceksin
3 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest mi acaba?
Adam ceza almazsa şaşırmayın çünkü cezalar sadece nakit olarak devlete ödeniyorsa uygulanıyor, vergi trafik vs insan hakkı kimsenin umru değil
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