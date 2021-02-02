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Kahta’da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

02.02.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Kahta’da hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Selim mahallesi Filistin Caddesinde faaliyet gösteren giyim mağazasında ve Turgut Özal mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesinde meydana gelen oto hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.Hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.Y (17), Ş.S (18) ve F.Ç (18) olduğunu tespit etti.Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Selim mahallesi Filistin Caddesinde faaliyet gösteren giyim mağazasında ve Turgut Özal mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesinde meydana gelen oto hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.Y (17), Ş.S (18) ve F.Ç (18) olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Kahta Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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