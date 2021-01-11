YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Kahta’da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

Kahta’da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

11.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kahta’da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akraba olan ve aralarında husumet bulunan iki aile, 21 yıl sonra Vali Mahmut Çuhadar ve kanaat önderlerinin ara girmesiyle barıştırıldı.21 Yıl önce akraba olan Can Ailesi arasında başlayan husumet ve gerginlik, Vali Mahmut Çuhadar ve bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesi ile sulhla sonuçlandı.Bu kapsamda, akraba olan ve yıllar sonra bir araya gelen Can Ailesi mensuplarının barıştırılması için Kahta merkez Ebu Sadık Parkı karşısındaki tesiste barış etkinliği düzenlendi.Düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akraba olan ve aralarında husumet bulunan iki aile, 21 yıl sonra Vali Mahmut Çuhadar ve kanaat önderlerinin ara girmesiyle barıştırıldı.
21 Yıl önce akraba olan Can Ailesi arasında başlayan husumet ve gerginlik, Vali Mahmut Çuhadar ve bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesi ile sulhla sonuçlandı.
Bu kapsamda, akraba olan ve yıllar sonra bir araya gelen Can Ailesi mensuplarının barıştırılması için Kahta merkez Ebu Sadık Parkı karşısındaki tesiste barış etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen barış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Mahmut Çuhadar, husumetli ailelerin büyüklerine kuran-ı Kerim kitabı verdi.
Akraba iki ailenin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerimde müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin denilmektedir. Bizleri birleştiren din bağıdır. Aynı Allah’a, aynı Peygambere inanıyoruz. Hiç birimizin çocuklarımıza acı ve korku bırakmaya hakkı yoktur. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bu barışa vesile ve önayak olmuş, bu barışı ilmek ilmek oluşturmak için gayret etmiş herkese teşekkür ediyor, gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için iki ailenin ileri gelenlerini de canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu. Tören, Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından Can Ailesi büyüklerinin birbirlerini kucaklaması ve davetlilere tatlı ikramında bulunulmasıyla sona erdi.
Törene, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kanaat önderleri ve Can Ailesi mensupları katıldı.

Kahta’da husumetli akrabalar 21 yıl sonra barıştırıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Erkan Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Vali Çuhardar’dan, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine Ziyaret

Vali Çuhardar’dan, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetine Ziyaret

Başkan Binzet işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Başkan Binzet işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Çelik: “179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık”

Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.