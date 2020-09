Kahtalı: “Depremzede konutları maliyetinin yüzde 40 altına verilecek”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Depremzedeler için yapılan konutlar maliyetinin yüzde 40 altına ve üstelik 20 yıl da faizsiz ve vadeli olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Hak sahiplerine bu yılsonu itibariyle konutlar teslim edilecek” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, “Dünya olarak bir Pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süre zarfında vekillerimizin Malatya için yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyoruz. Doğru şartlar altında onlar da bir taraftan Covid-19 riskine karşı önlemler alırken bir taraftan da toplumun her köşesinde sorunları dinlemeye gayret gösterdiler. Hakan Kahtalı Vekilimiz de gerçekten Malatya’yla özellikle de yerel medyayla büyük bir yakınlık içerisinde ve sorunları yakından takip ediyor. Kendilerine destek oldukları Malatya’nın önünü açtıkları her proje için Malatya kamuoyu adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Hakan Kahtalı ise TBMM’nin kapalı olduğu 2-3 aylık bir dönemde, hem kongreleri hem de görevli bulundu Doğu Anadolu’daki teşkilatlardaki görevi gereği oradaki kongrelerle ilgili çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “ Aynı zamanda Malatya’mıza yapılan yatırımları değerlendirmek ve bir an önce ve daha hızlı bir şekilde Malatya’mızın, burada yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunabilmek için de gayret içerisinde olduk” dedi.