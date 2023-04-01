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Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı nedir?

01.04.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahtalı Mıçe kaç yaşında ve nereli gibi sorular, Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yayına ara veren Şarkılar Bizi Söyler programı deprem anısına türküler eşliğinde kaldığı yerden devam ediyor. Programa konuk olan Kahtalı Mıçe Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı nedir?

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı nedir?

Kahtalı Mıçe, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Halk müziğinde Türkiye çapında ün salan Kahtalı Mıçe kendine has tarzı ve şarkılarıyla beğenilen sanatçılar arasında yer alıyor. Kahtalı Mıçe'nin gerçek adı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte ünlü şarkıcı Kahtalı Mıçe hakkında merak edilen soruların yanıtları...

KAHTALI MIÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Kahtalı Mıçe Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır.

kahtalı mıçe kimdir

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

kahtalı mıçee

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1 NİSAN KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 1 Nisan 2023 Cumartesi akşamı programa, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Yudum konuk oluyor.


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