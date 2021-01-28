Kahvaltıda ne yenir diyenler için hem sağlıklı hem kolay öneriler!

Kahvaltıda ne yiyelim diye düşünenlere yardımcı olacak bu yazımızda tadı damağınızda kalacak bir öğün için ihtiyacınız olan her şeyi anlatacağız. Sağlığımdan vazgeçmem diyenlerin, piknikte keyifli bir sofraya oturmak isteyenlerin ya da zamanı olmayıp hızla besin ihtiyacını karşılamak için öğün atlamadan kahvaltı yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak zengin bir listeye sahip Türk mutfağı. Onlarca çeşit ürünle sofralarımızı renklendirmenin mümkün olduğu bu öğünde kahvaltıda ne yenir diye endişelenmenize hiç gerek yok. Domates, biber, salatalık gibi sebzelerle renklendireceğiniz sofranızda salam, sucuk, yumurta gibi protein ihtiyacını karşılayan besinlere de yer verebilirsiniz. Ancak sağlıklı bir öğün oluşturmak istiyorsanız işlenmiş et ürünleri yerine zeytin, maydonoz, dereotu vb. sağlıklı sebzelerle dolu bir kahvaltı da yapabilirsiniz. Böylece kahvaltıda ekmek yemenize gerek kalmadan doymuş olduğunuzu fark edebilirsiniz. Kahvaltında yenmesi gerekenler arasında her daim bulunan peynir ise farklı çeşitleriyle sofraların olmaz olmazları arasında yer alır. Bunun dışında öğüne dahil edilebilecek kahvaltı spesiyalleri arasında yer alan bal, reçel, tahin ve pekmez ise tatlı ihtiyacınızı karşılayarak almanız gereken günlük enerji miktarı için size yeterli besini sağlayabilir. Peki zayıflamak için kahvaltıda ne yenir? Güne güzel başlamanın en iyi yol sağlıklı ve mideyi yormayan bir kahvaltıdan geçer. Ancak günün en önemli öğününün oluşturan pek çok kahvaltılık o kadar da masum değildir. Bu nedenle çok abartmadan, sağlıklı bir öğün tercih etmek büyük önem taşır.

ZAYIFLAMAK İÇİN KAHVALTIDA NE YEMELİYİZ? Yurt dışında yapılan bir araştırma zayıf insanların yüzde 96'sının kahvaltı öğününü atlamadan yaşadığını ortaya koymuştur. Bu da kilo vermek isteyenlerin kahvaltıya ayrı bir önem vermesi gerektiğini göstermektedir. Peki kilo vermek isteyenler hangi kahvaltılıkları tercih etmelidir? Zayıflamak için tercih edilen kahvaltlıkların olmaz olmaz besinlerinden biri yumurtadır. Az işlemden geçmiş kahvaltı ürünleriyle hazırlanacak yumurta, protein açısından ihtiyacınız olan besini karşılamanızı sağlayacaktır. Eminiz Kahvaltıda meyve yenir mi ya da kahvaltıda muz yenir mi diye soran pek çok kişi vardır. Şimdiden söyleyelim, günün ilk öğünü için seçeceğiniz besinler arasında muza da yer verebilirsiniz. Sabah kahvaltısına alternatif oluşturacak bu seçim içerdiği potasyum ile kalp için olumlu sonuçları beraberinde getirir. Vücuda ihtiyacı olan enerji takviyesini sağlayan muz, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek kişileri hastalıklardan korur. Ayrıca yulafla birlikte kahvaltıda yoğurt da kullanırsanız doyurucu etkisiyle günü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Ancak kahvaltıda muz kullanılması şeker problemi yaşayanlar için sorun teşkil edeceğinden mutlaka uzman önerisi ile tüketilmelidir. Peki kahvaltıda muz yiyemeyenler hangi meyveleri tercih edebilir? Her meyve şüphesiz ki vitamin kadar şeker depolanmasına da sebep olur. Bu nedenle yoğurt ve yulafla karıştırarak kullanacağınız meyvelerin en masumlarını seçmeniz sizin için daha iyi olabilir. Peki kahvaltıda hangi meyveleri yiyebiliriz? Muz yerine ananas ya da yeşil elma kullanabileceğiniz kahvaltılarınızda böğürtlen, ahududu, yaban mersini gibi az kalorili meyvelere de yer verebilirsiniz.

Kahvaltılarda tüketilen meyveler arasında yer alan yaban mersini, bağırsakları düzenleyerek mide krampları ve ülser şikayetlerini azaltabilir. Antioksidan özelliği sayesinde ise hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi üslenir. Zayıflamak isteyenler için kahvaltıda yenmesi gerekenler arasında olabildiğince besleyici sebze ve meyvelerin bulunması kişilere büyük avantaj sağlayacaktır. Az kalori aldıklarından hastalanma olasılığı daha fazla bulunan bu kişilere avantaj sağlayacak bir besin de avokadodur. Kalbi koruyan, sağlıklı yağ asitleri almanızı sağlayan avokado, kilo aldırmanın aksine fazlalıklarınızdan kurtulurken vücudunuza olumlu etkilerde bulunacaktır. Kötü kolesterol seviyesini düşürmeye, iyi kolesterol seviyesini artırmaya yardımcı olan avokado, diyetinize uygun ekmeklerle birlikte tüketebileceğiniz bir besindir. Avokadoyla hazırladığını ekmeğinizin üzerine yumurta, domates ve zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Yüzde 94 oranında su içeren domates, doyurucu etkisinin yanı sıra antioksidan özelliği ile sizi hastalıklardan korur ve lifli içeriği sayesinde sindiriminizi kolaylaştırır. Kalbinizi de koruyan domates, kahvaltı spesiyallerinin en besleyici tercihlerindendir.

Zayıflamak için kahvaltıda yenebilecek bir besin de lor peyniridir. Tuzsuz ve sağlıklı yağ barındırdığından omletlerde ya da ekmekle birlikte rahatlıkla tüketilebilecek bir besindir. Zayıflamak için hazırlanan sağlıklı kahvaltı için öğünlerde de kullanılan yulaf ezmesinin vücuda faydaları saymakla bitmez. Lif oranı yüksek bu besin, kalori açısından düşük olduğundan kabızlık sorunu yaşanmasını engeller. Yoğurdun yanı sıra sütle de tüketilebilecek bir besin olan yulaf ezmesi, yumurtayla da hazırlanabilir. Yulaf, ekmeksiz kahvaltı yapmak isteyenler için de iyi bir seçenek sunar. Kahvaltıda ekmeksiz ne yenir diye merak edenler için başka seçenekler de mevcuttur. Kinoa ve yulaf ile hazırlayacağınız sayısız tarif ile ekmeğe gerek kalmadan doyabilirsiniz. Ayrıca kahvaltıda ekmek yemek istemeyenler ancak uzun uğraşlara giremeyenler için bir seçenek de bol sebze tüketimidir. Sebzelerin vitaminlerinin yanı sıra doyurucu özelliğinden faydalanarak kahvaltı masasında tok kalkabilirsiniz. Şekersiz pancake'ten yulaflı omlete, avokadolu ve domatesli yumurtadan tahılsız muffine pek çok seçenekle kahvaltılarınızı ekmeğe gerek duymadan şölene dönüştürebilirsiniz.

Sağlıklı bir kahvaltıda yoğurt, yulaf, kinoa ve meyvelere yer verebileceğiniz gibi klasik kahvaltıyı tercih edenler için de çeşitli hamur işleri hazırlanabilir. KAHVALTIDA YENECEK HAMUR İŞLERİ Hamur işi özellikle hafta sonu kahvaltılarının olmazsa olmazlarındandır. Her çeşidinin lezzetle tüketildiği, aralıksız yenebilen hamur işleri damak zevkine düşkün olanlar için farklı yöntemlerle hazırlanan tatlarıyla sofraları şenlendirir. Poğaça, açma, simit gibi pastane tatlarının yanı sıra evde hazırlanan yöresel lezzetler de kahvaltıda hamur işi tercih edenleri Türkiye'nin dört bir köşesine götürür. Hamur kızartmasından boyoza peynirli börekten gözlemeye pek çok hamur işi çeşidine yer verilen kahvaltı sofralarının ayrılmaz bir parçası da çay olur. Taze kahvaltılıklarla donatılmış bir kahvaltı masasında hamur işi hazırlanırken glutensiz olmasına da özen gösterilebilir. Peki glutensiz kahvaltıda ne yenir? Hamur işindeki hemen her çeşidi glutensiz olarak hazırlamak mümkündür. Ekmek, pankek, poğaça, açma, börek gibi pek çok hamur işi glutensiz kahvaltı masasında bulunabilir. Bunların dışında ceviz, meyve, peynir, zeytin, gibi besinlerle doyurucu ve bol çeşitli bir kahvaltı menüsü hazırlamak mümkündür.