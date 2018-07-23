Kahvaltıdan önce bir diş sarımsak yutmak bakın neye iyi geliyor!

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır. Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir. Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir. Bizde bu sebeplerden dolayı karaciğerinizi 30 günde yenilemenizi sağlayacak besinleri sizler için araştırıp bir araya getirdik.

Enginar



Enginarı asla diyetinizden çıkarmamalısınız. Sonuçta, sadece karaciğeriniz için değil aynı zamanda pankreasınız için de iyidir.

Doğal enzimleri, yağların sindirimiyle ilişkili olan tüm süreçlerin rejeneratörleri, koruyucuları ve iyileştiricileri olarak görev yaparlar.

Kahvaltıdan önce bir diş sarımsak



Boş bir mide üzerine bir diş sarımsak yemek muhtemelen doğal tıptaki en klasik reçetedir. Sarımsak ağız kokusuna neden olur ancak karaciğer fonksiyonunuzu optimum bir hale getirmek ve kilo vermek istiyorsanız, her sabah boş mideye bir diş sarımsak yemenizi öneririz.