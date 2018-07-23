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Kahvaltıdan önce bir diş sarımsak yutmak bakın neye iyi geliyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.07.2018 09:24 | Son Güncelleme

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandıracak, hastalıklara neden olan virüslerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak, yaşamınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenizi sağlayacak önemli bir organdır. Bu nedenlerden dolayı karaciğerinizin sağlıklı çalışması gerekir. Birazdan vereceğimiz besinler karaciğerinizde detoks etkisi yaratarak 30 günde yenilenmesini sağlayacak…

Kahvaltıdan önce bir diş sarımsak yutmak bakın neye iyi geliyor!

Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır. Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir. Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir. Bizde bu sebeplerden dolayı karaciğerinizi 30 günde yenilemenizi sağlayacak besinleri sizler için araştırıp bir araya getirdik.

Enginar

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Enginarı asla diyetinizden çıkarmamalısınız. Sonuçta, sadece karaciğeriniz için değil aynı zamanda pankreasınız için de iyidir.
Doğal enzimleri, yağların sindirimiyle ilişkili olan tüm süreçlerin rejeneratörleri, koruyucuları ve iyileştiricileri olarak görev yaparlar.

Kahvaltıdan önce bir diş sarımsak

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Boş bir mide üzerine bir diş sarımsak yemek muhtemelen doğal tıptaki en klasik reçetedir. Sarımsak ağız kokusuna neden olur ancak karaciğer fonksiyonunuzu optimum bir hale getirmek ve kilo vermek istiyorsanız, her sabah boş mideye bir diş sarımsak yemenizi öneririz.

Günde 1 tane greyfurt

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Greyfurt sağlıklı bir karaciğer için muhteşem bir meyvedir. Yüksek C vitamini içeriği ve antioksidanları karaciğerin doğal arınma işlevlerine yardımcı olur. Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içebilirsiniz.

Karabuğday

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Bazı hormonların işlenmesine yardımcı olmak için, karaciğer koruyucusu olarak işlev gören bir bileşik olan inositol sayesinde karabuğdayın yağ metabolizmasını düzenleyerek karaciğerinizin yenilenmesini sağlar.

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karaciğer hastalıkları karaciğeri koruyan besinler sarımsak

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