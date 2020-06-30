Kahve Falında Akrep Görmek

Kahve telvelerinde beliren akrep sembolü genellikle bir kazaya ya da tehlikeli bir duruma karşı fal sahibini uyarıcı niteliktedir. Dolayısıyla falında akrep görülen kişinin dışarıdan gelecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması gerekir. Fal sahibi her adımına, her hareketine dikkat etmeli, hayatına alacağı kişilere özen göstermelidir.
Akrep gerçek yaşamda doğası gereği zehirli bir hayvandır. Bu yüzden bazı yorumcular, telvelerde gördükleri akrep işaretini fal sahibinin yakınında olan sinsi ve fesat bir kişiye yorarlar. Bu kişi, fal sahibini kindar ya da kötü düşüncelerle etkileyip zor bir duruma sokabilir. Kendisini seviyor gibi gözükerek ona zarar verebilir.
Bazı yorumculara göre ise bu kötü niyetlere sahip kişinin zararı da yine kendisine olacaktır. Çünkü akrep karşısında kendinden güçlü bir rakiple karşılaştığında kendi kendisini sokmasıyla bilinen bir hayvandır.
Eğer falda beliren akrep figürü başka birini sokuyorsa işlerin ters gideceği anlamı ortaya çıkar. Bazen de fal sahibinin sivri dilli bir kişinin sözleri nedeniyle kalp kırıklığı yaşayacağı yorumu yapılabilir. Aile ve iş hayatında bazı tatsız durumların yaşanabilme olasılığı yüksektir.
Kahve falında akrep kıskacı görüldü ise hane içine fesatlık sokacak bir kişiye işaret edilir. Falda beliren akrep kuyruğu ise akrabalarla bir husumet yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Küslük, anlaşmazlık gibi durumların ortaya çıkması ihtimalini işaret eder.
Fal sahibi akrebi tutuyor ya da eziyor ise kendisine yapılacak olan kötülüğe engel olacaktır. Gücü ve duruşu ile düşmanca davranışların üstesinden geleceği söylenir. Bu noktada fal sahibinin farkındalığının yüksek olduğu vurgulanır.
Kahve falındaki akrep şekli, akrep burcundan olan bir kişiyle tanışma olarak da yorumlanır. Bu kişiyle ciddi bir konuşma yapılacağı düşünülür. Etrafında beliren bir kalp varsa akrep burcundan biriyle bir gönül ilişkisi söz konusudur.
Bir kısım yorumcuya göre ise akrep sembolü özgürlüğe düşkünlüğü ve asiliği çağrıştırır. Fal sahibinin baskılara baş kaldıracağı ve özgürce hayatına devam edebileceği bir döneme giriyor olması vurgulanır.
Bazı fal yorumcuları ise akrebi mizacının tam tersiyle yorumlarlar. Bu yorumculara göre akrep, fal sahibine bazı konularda yardımı dokunacak iyi bir arkadaştır ve güzel bir dostluğun başlaması olasıdır.
Eğer kahve falında beliren akrep sembolünün etrafında bir de ev sembolü belirmişse fal sahibine hane içindeki ev halkı ile güzel geçinmesi gerektiği öğütlenir.
Kahve falındaki akrep figürü yorumlanırken mümkün olduğunca olumlu düşünmek gerekir. Fal sahibi olası tehlikelere karşı uyarılmalı ve kendisine hayatının bu döneminde dikkatli hareket etmesi gerektiği hatırlatılmalıdır.
Diğer tüm yorumlar için **kahve falı yorumları
** sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum