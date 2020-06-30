Kahve Falında Akrep Görmek

Kahve telvelerinde beliren akrep sembolü genellikle bir kazaya ya da tehlikeli bir duruma karşı fal sahibini uyarıcı niteliktedir. Dolayısıyla falında akrep görülen kişinin dışarıdan gelecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olması gerekir. Fal sahibi her adımına, her hareketine dikkat etmeli, hayatına alacağı kişilere özen göstermelidir.

Akrep gerçek yaşamda doğası gereği zehirli bir hayvandır. Bu yüzden bazı yorumcular, telvelerde gördükleri akrep işaretini fal sahibinin yakınında olan sinsi ve fesat bir kişiye yorarlar. Bu kişi, fal sahibini kindar ya da kötü düşüncelerle etkileyip zor bir duruma sokabilir. Kendisini seviyor gibi gözükerek ona zarar verebilir.

Bazı yorumculara göre ise bu kötü niyetlere sahip kişinin zararı da yine kendisine olacaktır. Çünkü akrep karşısında kendinden güçlü bir rakiple karşılaştığında kendi kendisini sokmasıyla bilinen bir hayvandır.

Eğer falda beliren akrep figürü başka birini sokuyorsa işlerin ters gideceği anlamı ortaya çıkar. Bazen de fal sahibinin sivri dilli bir kişinin sözleri nedeniyle kalp kırıklığı yaşayacağı yorumu yapılabilir. Aile ve iş hayatında bazı tatsız durumların yaşanabilme olasılığı yüksektir.