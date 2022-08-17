YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi, soğuk kahve nasıl yapılır?

Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi, soğuk kahve nasıl yapılır?

17.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın sıcak havalardan bunalınca soğuk içecekler arıyorsanız her seferinde dışarı çıkmanıza gerek yok. Evde de dışarıdan almış gibi olacak soğuk kahveyi yapmak mümkün. Aynı lezzette olmaz diyenler bu soğuk kahve tarifini mutlaka denemeliler.

Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi, soğuk kahve nasıl yapılır?

Kahve tutkunları günün her saatinde kahve içebiliyor. Yaz ayları gelince genellikle soğul kahveler tercih ediliyor. Soğuk kahvelerin lezzetini tutturmak normal kahveye göre daha zor olabiliyor. Bu sebeple soğuk kahve yaparken ölçülere sadık kalmak tarifi tam tutturmanızı sağlıyor. Yapacağınız soğuk kahve bu yaz favori içeceğiniz olacak.

SOĞUK KAHVE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı instant kahve
1 su bardağı soğuk süt
2 adet esmer şeker
Yarım çay bardağı soğuk su
2-3 adet buz küpü

Servis için (İsteğe göre)

Çikolata rendesi
Çilek
Kakao

Yapılışı

İlk olarak blender haznesine su, toz şeker ve instant kahveyi alarak karıştırın.
Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın.
Ardından blenderın içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın.
Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar blenderı çalıştırın.
Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün. Üzerine çikolata rendesi, kakao ve meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğan halkası yapmak işte bu kadar basit!Soğan halkası yapmak işte bu kadar basit!
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeliDoğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli
Anahtar Kelimeler:
kahve yaz soğuk kahve soğuk kahve tarifi soğuk kahve yapılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Güzelliği hayran bıraktı

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i estetik harikası oldu! Güzelliği hayran bıraktı

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Kışa hazır! Kışlık domates konservesi nasıl yapılır?

Kışa hazır! Kışlık domates konservesi nasıl yapılır?

Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?

Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.