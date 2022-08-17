Kahveciye gitmeye gerek yok! Leziz soğuk kahve tarifi, soğuk kahve nasıl yapılır?

Kahve tutkunları günün her saatinde kahve içebiliyor. Yaz ayları gelince genellikle soğul kahveler tercih ediliyor. Soğuk kahvelerin lezzetini tutturmak normal kahveye göre daha zor olabiliyor. Bu sebeple soğuk kahve yaparken ölçülere sadık kalmak tarifi tam tutturmanızı sağlıyor. Yapacağınız soğuk kahve bu yaz favori içeceğiniz olacak.

SOĞUK KAHVE TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı instant kahve

1 su bardağı soğuk süt

2 adet esmer şeker

Yarım çay bardağı soğuk su

2-3 adet buz küpü

Servis için (İsteğe göre)

Çikolata rendesi

Çilek

Kakao

Yapılışı

İlk olarak blender haznesine su, toz şeker ve instant kahveyi alarak karıştırın.

Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın.

Ardından blenderın içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın.

Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar blenderı çalıştırın.

Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün. Üzerine çikolata rendesi, kakao ve meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



