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Kai Havertz, Bundesliga'da sezonun en iyi futbolcusu seçildi

ALMANYA HABERLERİ  | 11.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen'de forma giyen Kai Havertz, 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Kai Havertz, Bundesliga'da sezonun en iyi futbolcusu seçildi

Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda sezonun en iyileri, bu yıl Bundesliga'da forma giyen 250 futbolcunun oyuyla belirlendi.

Bundesliga'da top koşturan futbolcuların yüzde 20,8'i Bayer Leverkusen'de forma giyen Kai Havertz'i sezonun en iyi oyuncusu seçti.

Hoffenheim'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay oyların yüzde 2,4'üyle 8. sırada yer aldı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ADI HUTTTER

Bu sezon çıkış yakalayan Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Adi Hütter, yüzde 40,4 oyla sezonun en iyi teknik direktörü unvanını aldı.

En iyi kaleci kategorisinde Leipzig'den Peter Gulacsi yüzde 25,6 ile en çok oy alan isim oldu.

En iyi çıkış yakalayan oyuncu ise yüzde 30,4 oy ile Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Jadon Sancho seçildi.

En iyi hakem sıralamasında yüzde 31,6 ile Manuel Graefe birinci, yüzde 22,8 ile Türk asıllı hakem Deniz Aytekin ikinci sırada yer aldı.

Bundesliga'daki futbolcular, dünyanın en iyi teknik direktörü olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp'u, dünyanın en iyi futbolcusu kategorisinde ise Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi seçti.

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Kai Havertz Bundesliga

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