Kakule nedir? Kakulenin faydaları neler?

Daha çok doğuda ve sıcak ortamlarda kendine yer bulan kakule, Asya ve Hindistan’da yaygın olarak görülür. Peki kakule nerede kullanılır ve ne işe yarar biliyor musunuz? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları... Kakule Nedir? “Kakule nedir?” sorusuna cevap vermek gerekirse; kakule aslında bir baharattır. Çörek otu gibi kullanılmak istenirse öğütülmesi gerekmektedir. Tohumları, meyvelerinden kurutulup ayıklanmasıyla elde edilir. Genellikle sıcak ortamlarda ve büyük yabani ormanlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Tohumları çoğunlukla kırmızı renkte olup, kurutulunca değişir. Kakule Nerelerde Kullanılır? Baharat olarak veya aroma olarak dünyanın pek çok farklı yerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca yemeklerde kullanımı da son dönemlerde bir hayli artmıştır. Hoş lezzetli bir kokusu olduğundan dolayı sütlü tatlılarda, hoşaflarda, çay ve kahvede tatlandırıcı olarak sıklıkla kullanılabilir. Kakule tohumları hoş kokusuyla nefes kokusunu bastırır. Bol baharatlı yemekleri ile bilinen Hindistan ve Fars mutfaklarında kendisine sıklıkla yer bulur. Kakule baharat olarak kullanımının yanı sıra faydaları sebebiyle sağlık için de tercih edilebilmektedir.

Kakulenin Vücuda Faydaları Kakule faydaları sayesinde sizler de vücudunuzdaki belli başlı noktalara daha etkili bir şekilde tedavi uygulayabilirsiniz. Dinginleştirici etkisinden yararlanabilir, kakule sayesinde çok farklı yerlerde ve çok farklı bölgelerde etkili sonuçlar alabilirsiniz. Kakulenin en bilinen faydaları ise şu şekildedir: Şişkinlik ve mide kramplarına en etkili sonuçlar ortaya çıkaracak olan kakule, sindirim sistemi içerisinde de önemli bir yere sahiptir.

Gaz çıkarma problemi ile baş ediyorsanız, sizlere iyi gelebilir. Gaz giderici özelliğe sahip olması mide asitlerinin düzenlenmesinde oldukça etkilidir.

Kakulenin idrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı böbrek sağlığı açısından çok önemlidir.

Bol miktarda A vitamini barındırması sebebiyle güçlü bir hafıza ve sağlam gözler için tercih edilir.

Kakule aynı zamanda da güçlü bir depresan özelliğine sahiptir. Depresyon, stres ve buna bağlı panik atak ve benzeri pek çok psikolojik sorunla alakalı tedavi edici bir yanı bulunur.

Solunum yolları rahatsızlıklarına da birebir etkili olduğu düşünülebilir. Öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri ile baş etmek için düzenli bir şekilde kullanılabilir.

Sakinleştirici bir etkisi olduğu için adet ve sancılı kramplarda ağrıların dindirilmesinde kullanılabilir.

Cinsel performansı artırıcı özelliğe sahiptir.

Mide bulantısı olan insanlara verilir.

Boğaz iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan balgam ve öksürüğe karşı, öksürük kesme ve balgam sökme gibi işlevleri vardır.

Besin değeri çok yüksek olan bir içeriğe sahip olduğundan dolayı vücut bağışıklık düşmesi için de birebirdir.

Ağız kokusunu önleyebilir. Bu aşamada bal ile beraber tüketip 10-15 dakika kadar ağzınızda bekletirseniz daha iyi bir nefes kokusuna sahip olabilirsiniz.

Vücudu mikroorganizmalara karşı korur.

Unutkanlık sorununa iyi gelir.

Canlı ve parlak bir cilt görünümü için faydalıdır.

İştah açıcı bir özelliği vardır. Bu sebeple de zayıflamak isteyenlere ve düzenli diyet yapanlara tavsiye edilmez. Kakule Çayı Nasıl Hazırlanır? Kakule çayı özellikle de aromatik bir yapıda olması sebebiyle çok sevilerek tüketilir. Çayı daha çok tatlandırmak için ise özellikle çay hazırlanırken uzun süreli demleme yapmak önemlidir. Bunun için 1 tatlı kaşığı kadar kakule tohumunu, 1 su bardağı kaynamış suya bırakabilirsiniz. Bu süre zarfında da 10 dakika kadar beklemeniz gerekir. Çay bekledikten sonra aroması ve kokusu neredeyse her yere dağılmış olacaktır. Daha sonra dilerseniz kakule çayının içerisine bal da ekleyerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Son olarak hemen şu bilgiyi de sizinle paylaşmak isteriz: Kakuleyi isterseniz diğer yeşil çaylara da ekleyebilirsiniz. Böylece daha lezzetli bir çay keyfi yapacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.