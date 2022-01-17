YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kalan ekmekleri sıcacık bir lezzete dönüştürün: Papara tarifi

Kalan ekmekleri sıcacık bir lezzete dönüştürün: Papara tarifi

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde kalan bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz adeta mantı havasına bürünmüş bir lezzetle karşınızdayız! Bayat ekmeklerin kavrularak sarımsaklı yoğurtla buluşturulması ve kavrulmuş kıymanın eşsiz lezzetiyle papara tarifini hep yapmak isteyeceksiniz. Hem pratik, hem ekonomik hem çok lezzetli bir tarif arayanların gözdesi olacak papara tarifi için mutfağa doğru geçelim...

Kalan ekmekleri sıcacık bir lezzete dönüştürün: Papara tarifi

Kabul edelim ki çoğumuz mantıya bayılıyor ve genelde ona yakın tada sahip lezzetleri de denemek istiyoruz. Sarımsaklı yoğurt, pişmiş hamur ve içindeki soğanlı kıyma ile damaklarda iz bırakan mantı biraz zahmetli ama papara onun yerine yapabileceğiniz en pratik yemek. Ekmeklerin üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek sunulan bir lezzet olan papara için iyi bir değerlendirme yemeği de diyebiliriz. Orijinal mantıyı aratmayacak, doyurucu ve besleyici papara tarifi için mutfağa gidebiliriz.

PAPARA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 dünden kalan ekmek

  • 1 büyük kuru soğan

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 kase kıyılmış maydanoz

  • 2 çorba kaşığı domates salçası

  • 300 gram kıyma

  • Tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay bardağı su

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 6-7 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak 1 bütün bayat ekmeği küçük boyutlarda doğrayın.

  • Doğradığınız ekmekleri cam fırın kasesi içerisine yerleştirin.

  • Üzerlerine biraz sıvı yağ gezdirin ve tuzlayın.

  • Ekmekleri 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika boyunca çıtır olana dek kızartın.

  • 3 çorba kaşığı tereyağını bir sos tavasının içerisine alın ve eritin.

  • 1 adet kuru soğanı yemeklik şekilde minik minik doğrayın ve eriyen tereyağının içerisine aktarın.

  • Soğanlar pembeleşip kokusu çıkana kadar kavurma işlemini sürdürün.

  • Kavrulan soğanların üzerine 300 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve karıştırarak kavurun.

  • Kıyma piştiğinde üzerine 2 çorba kaşığı domates salçasını ilave edin.

  • Salçayla da bir süre kavurmaya devam ettiğiniz kıymanın üzerine biraz tuz, kekik, pul biber ve karabiberi ilave edin.

  • Kıyılmış bir kase maydanozu da ekledikten sonra üzerine azar azar su dökün.

  • 5 dakika kaynatın.

  • Kızarmış ekmeklerin üzerine hazırladığınız kıymalı sosun yarısını gezdirin.

  • Yoğurdu bir karıştırma kabının içerisine alın, az tuz ve dövülmüş sarımsakla birlikte karıştırın.

  • Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu kıymalı sosun üzerine gezdirin.

  • En üste kalan kıymalı sosu ilave ederek sunabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Enerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifiEnerji ve vitamin dolu lezzet: Pratik ayva tatlısı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Heyecanlandıran paylaşım! Çocuklar Duymasın...

Heyecanlandıran paylaşım! Çocuklar Duymasın...

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! "Çakma şarkıcı! Özür dile"

'Manuş Baba' sosyal medyada tartışma yarattı! "Çakma şarkıcı! Özür dile"

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın elbisesiyle olay oldu

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın elbisesiyle olay oldu

'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı?

'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı?

Twitter'da gündeme oturdu! O sözlere tepki...

Twitter'da gündeme oturdu! O sözlere tepki...

İlginizi Çekebilir

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.