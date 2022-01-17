Kalan ekmekleri sıcacık bir lezzete dönüştürün: Papara tarifi

Kabul edelim ki çoğumuz mantıya bayılıyor ve genelde ona yakın tada sahip lezzetleri de denemek istiyoruz. Sarımsaklı yoğurt, pişmiş hamur ve içindeki soğanlı kıyma ile damaklarda iz bırakan mantı biraz zahmetli ama papara onun yerine yapabileceğiniz en pratik yemek. Ekmeklerin üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek sunulan bir lezzet olan papara için iyi bir değerlendirme yemeği de diyebiliriz. Orijinal mantıyı aratmayacak, doyurucu ve besleyici papara tarifi için mutfağa gidebiliriz.

PAPARA TARİFİ

MALZEMELER

1 dünden kalan ekmek

1 büyük kuru soğan

3 çorba kaşığı tereyağı

1 kase kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı domates salçası

300 gram kıyma

Tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

1 su bardağı yoğurt

6-7 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

İlk olarak 1 bütün bayat ekmeği küçük boyutlarda doğrayın.

Doğradığınız ekmekleri cam fırın kasesi içerisine yerleştirin.

Üzerlerine biraz sıvı yağ gezdirin ve tuzlayın.

Ekmekleri 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika boyunca çıtır olana dek kızartın.

3 çorba kaşığı tereyağını bir sos tavasının içerisine alın ve eritin.

1 adet kuru soğanı yemeklik şekilde minik minik doğrayın ve eriyen tereyağının içerisine aktarın.

Soğanlar pembeleşip kokusu çıkana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Kavrulan soğanların üzerine 300 gram orta yağlı kıymayı ekleyin ve karıştırarak kavurun.

Kıyma piştiğinde üzerine 2 çorba kaşığı domates salçasını ilave edin.

Salçayla da bir süre kavurmaya devam ettiğiniz kıymanın üzerine biraz tuz, kekik, pul biber ve karabiberi ilave edin.

Kıyılmış bir kase maydanozu da ekledikten sonra üzerine azar azar su dökün.

5 dakika kaynatın.

Kızarmış ekmeklerin üzerine hazırladığınız kıymalı sosun yarısını gezdirin.

Yoğurdu bir karıştırma kabının içerisine alın, az tuz ve dövülmüş sarımsakla birlikte karıştırın.

Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu kıymalı sosun üzerine gezdirin.

En üste kalan kıymalı sosu ilave ederek sunabilirsiniz.



