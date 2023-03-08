EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Kalay simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Kalay simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

25.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalay, tarihin en eski dönemlerinden beri kullanılan bir elementtir. İnsanlık tarafından ilk bulunan elementlerden olduğu için de geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kübik kristal yapılı bu element, korozyona dayanıklı olmasıyla da öne çıkar. Gümüşe benzeyen rengi ile dikkat çeken kalayın simgesi, periyodik tablodaki yeri ve özellikleri merak edilmektedir. Peki, kalayın simgesi ve özellikleri nedir?

Kalay simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Pek çok metal çeşidinin aşınmasını önlemek için kalay kullanılır. Kaplama malzemesi olarak tercih edilen bu element, oksitlenmeye karşı dirençlidir. Bu sayede havayla temas ettiğinde sağlam kalabilir. Taşımacılıktan kimya endüstrisine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılmıştır. Periyodik tabloda atom numarası 50 olan kalay, gümüşümsü bir renge sahiptir.

Kalay simgesi nedir?

Kalayın sembolü Sn’dir. Latince adı stannum olduğu için bu şekilde gösterilir. Orta Çağ’da bu kelime kalay için kullanılmıştır. Bu yüzden kısaca Sn olarak gösterilir ve periyodik tabloda da bu şekilde yer alır. M.Ö. 3000’lerde özellikle Mezopotamya’da kullanılan kalay, dünyanın pek çok coğrafyasında kullanılmış olan eşyalarda görülür. Yakın tarihte ise kalay elementi 1800’lü yıllarda hayatımıza girmiştir. Kalay elementi özellikleri:

  • Beyaz-gümüş bir renge sahiptir.
  • Isıtıldığında beyaz, soğuduğunda ise yine gümüş rengini alır.
  • Yumuşaktır ve kolay işlenebilir bir elementtir.
  • Fazla kuvvet uygulamadan rahatlıkla kesilebilir.
  • Tel ya da levha haline getirilerek geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir.
  • Hava ile temas ettiğinde oksitlenmeye karşı direnç gösterebilir. Bu sayede kolay kolay paslanmaz.
  • Kalay parçası büküldüğünde “kalay çığlığı” adı verilen ses çıkabilir.
  • Yerkabuğunda yalnızca %0.001 oranında kalay bulunur.
  • Dünyada en çok bulunan 49. elementtir.
  • İletken olduğu için elektrik kabloları üretilirken sıkça kullanılır.

Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Oldukça eskilere dayanan tarihi ile öne çıkan kalay metali, periyodik cetvelde 5. periyot ve 14. grupta bulunur. Yani 4 – A grubu zayıf metallerden biridir. Atom numarası 50 ve atom ağırlığı ise 118,6’dır. Oda sıcaklığında katı halde bulunur. 2586 °C kaynama noktasına ve 232 °C erime noktasına sahiptir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri...YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri...
YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvurusu ne zaman, sınava kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM'de!YKS sınavı ne zaman 2023? YKS başvurusu ne zaman, sınava kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM'de!
Anahtar Kelimeler:
kalay sembolü periyodik cetvel

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

Nil Nehri nerede, hangi ülkede?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Her yerde nasıl yazılır?

Her yerde nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.