Kalay simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Pek çok metal çeşidinin aşınmasını önlemek için kalay kullanılır. Kaplama malzemesi olarak tercih edilen bu element, oksitlenmeye karşı dirençlidir. Bu sayede havayla temas ettiğinde sağlam kalabilir. Taşımacılıktan kimya endüstrisine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılmıştır. Periyodik tabloda atom numarası 50 olan kalay, gümüşümsü bir renge sahiptir.

Kalay simgesi nedir?

Kalayın sembolü Sn’dir. Latince adı stannum olduğu için bu şekilde gösterilir. Orta Çağ’da bu kelime kalay için kullanılmıştır. Bu yüzden kısaca Sn olarak gösterilir ve periyodik tabloda da bu şekilde yer alır. M.Ö. 3000’lerde özellikle Mezopotamya’da kullanılan kalay, dünyanın pek çok coğrafyasında kullanılmış olan eşyalarda görülür. Yakın tarihte ise kalay elementi 1800’lü yıllarda hayatımıza girmiştir. Kalay elementi özellikleri:

Beyaz-gümüş bir renge sahiptir.

Isıtıldığında beyaz, soğuduğunda ise yine gümüş rengini alır.

Yumuşaktır ve kolay işlenebilir bir elementtir.

Fazla kuvvet uygulamadan rahatlıkla kesilebilir.

Tel ya da levha haline getirilerek geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptir.

Hava ile temas ettiğinde oksitlenmeye karşı direnç gösterebilir. Bu sayede kolay kolay paslanmaz.

Kalay parçası büküldüğünde “kalay çığlığı” adı verilen ses çıkabilir.

Yerkabuğunda yalnızca %0.001 oranında kalay bulunur.

Dünyada en çok bulunan 49. elementtir.

İletken olduğu için elektrik kabloları üretilirken sıkça kullanılır.

Kalay elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Oldukça eskilere dayanan tarihi ile öne çıkan kalay metali, periyodik cetvelde 5. periyot ve 14. grupta bulunur. Yani 4 – A grubu zayıf metallerden biridir. Atom numarası 50 ve atom ağırlığı ise 118,6’dır. Oda sıcaklığında katı halde bulunur. 2586 °C kaynama noktasına ve 232 °C erime noktasına sahiptir.



