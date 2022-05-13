Kalça dansıyla mest etmişti! Serenay Sarıkaya derin göğüs dekolteli dans kıyafetiyle yürek hoplattı

Burak Deniz ile Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde rol arkadaşı olan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nde yaptığı kalça dansıyla gündeme gelen Sarıkaya, adeta yürek hoplatmıştı.

Sarıkaya, aralarında birbirinden ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla eğlenceli anlar yaşamaya devam ediyor.

Alice Müzikali'nde arkadaşlarıyla hem zaman geçirip hem de dans yeteneğini geliştiren güzel oyuncu, kombinleriyle de dikkat çekiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ DANS KIYAFETİ YÜREK HOPLATTI

Son olarak derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle görüntülenen güzel oyuncu, kombiniyle takipçilerinin dikkatini çekti. Siyah derin göğüs dekoltesi ve göbeği açık kombiniyle nefes kesen Sarıkaya adeta yürek hoplattı.





