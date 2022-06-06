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Kalçalarını yaptırmıştı! Farrah Abraham'a bikini küçük geldi

06.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce kalça ameliyatı geçirerek kalçalarına dolgu yaptıran eski yarışmacı Farrah Abraham pembe bikinisiyle plajda yakalandı. Tanga bikini altıyla bol bol poz veren Abraham'in bikini üstü ise biraz küçüktü.

Kalçalarını yaptırmıştı! Farrah Abraham'a bikini küçük geldi

Farrah Abraham, Hawaii'de yaptığı bir doğum günü tatili sırasında kıvrımlarını sergilerken görüntülendi. Eski yarışmacı Farrah Abraham okyanusta oynarken minicik bikinisiyle bol bol poz verdi.

Bir süre önce kalça operasyonu da geçiren eski yarışmacı tanga bikini altı tercih etmişti. Abraham kıvrımlarını sergiledi anlarda herkesin dikkatini çekti.

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Farrah kısa süre önce göğüsleri, burnu, çenesi ve ayrıca botox/dudak dolguları gibi estetikleri için 133 bin doların üzerinde para harcadığını itiraf etmişti.

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