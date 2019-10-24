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Kaldırım üzerindeki türbenin sırrı! 'Kepçe operatörü korkup kaçmış'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sivas’ın işlek caddelerinden Evliya Caddesinde yaya kaldırımının tam ortasında kalan türbe mezar özellikle yabancıların bir hayli ilgisini çekiyor. Sivaslıların alışık olduğu ve normal olarak karşıladığı bu durumun ilginç de bir hikayesi var.

Rivayete göre geçmişte cadde oluşturulurken iş makinesi bugün türbe mezarın olduğu bölümü geldiğinde arızalanır. Tüm uğraşılara rağmen iş makinesi çalışmayınca operatör korkarak devam etmez.

Bu olaydan sonra Peygamber efendimizin sancaktarlarından Hazreti Zeynel Abidin isimli zatın mezarı olduğu düşünülen bölüme dokunulmaz.

Daha sonra burası türbeye dönüştürülür ve Arap Evliya Türbesi adını alır.

Caddeye de bu nedenle Evliya Caddesi ismi verilir.

'KEPÇE OPERATÖRÜ KORKUP KAÇMIŞ'

Konuyla ilgili bildiklerini açıklayan türbe mezarın bulunduğu Örtülüpınar Mahalle sakinlerinden Sinan Hacıalibeyoğlu, “Bu türbenin bulunduğu arazi benimde mensubu bulunduğum Hacıalibeyoğlu ailesine aitti. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarı ile burada yatan zat Arabistan veya Suriye’den dinimizi anlatmak için buraya gelmiş. Ailemiz kendisini misafir etmiş. Vefatının ardından da geçmişte konak bulunan bu araziye defnetmiş. Geçmişte burada bugün ki bu cadde oluşturulurken iş makinesi mezara yaklaştığında araç durmuş, çalışmamış, operatörde korkup kaçmış. Burası da böyle kalmış.”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Türbe Kaldırım kepçe

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