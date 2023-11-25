SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Kale direkleri nedeniyle maç iptal edildi!

Kale direkleri nedeniyle maç iptal edildi!

25.11.2023 11:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 1. Amatör Küme’de mücadele eden İhsangazispor’un, Taşköprüspor’u ağırladığı maçta ölçüleri farklı olduğu için karşılaşmanın iptal olmasına sebep olan kale direkleri değiştirildi.

Kale direkleri nedeniyle maç iptal edildi!

Kastamonu’da 1. Amatör Küme’de mücadele eden Taşköprüspor, 18 Kasım’da deplasmanda İhsangazispor ile karşılaştı. Maça dakikalar kala itirazda bulunan Taşköprüspor, kale direklerinin ölçülmesini istedi. Yaklaşık 23 yıldır resmi maçların oynandığı İhsangazi Stadı’nın maç oynamak için gerekli şartları taşımadığını ileri süren Taşköprüspor’un itirazı değerlendirildi. İtiraz sonrasında sahaya getirilen metre ile kale direkleri ve stat ölçüldü. Yapılan ölçümler sonrasında kale ölçülerinin standartlara uymadığı belirlenerek, karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

KALE DİREKLERİ ONARILDI

c030917d-6daf-43f3-ad30-58931c55c1c4

Karşılaşmanın ardından maçın iptal edilmesine sebep olan kale direkleri, İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çıkarıldı. Değiştirilerek standartlara uygun hale getirilen kale direkleri stada getirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından direkler yeniden yerlerine yerleştirilecek. Stada hakemlerin giyinme odası olarak kullanabileceği bir adet de konteyner koyuldu.

"23 YILLIK KALE DİREKLERİMİZ SONUNDA ONARILDI"

10595310-4261-48d8-9d20-01bc1968045e

Stada gelerek onarılan kale dileklerini ölçen İhsangazispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ciğerci, "Stadımıza geldik, çalışmaları yerinde inceledik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arkadaşlarımız çalışıyor. 23 yıllık kale direklerimiz sonunda onarıldı. Ellerine sağlık güzel olmuş. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Hakemler için de soyunma odası olarak kullanmaları için konteyner getirilmiş" dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendiTürk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi
Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!
Galatasaray taraftarını yıkan haber!Galatasaray taraftarını yıkan haber!
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu yıllık maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!

Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!

Galatasaray taraftarını yıkan haber!

Galatasaray taraftarını yıkan haber!

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.