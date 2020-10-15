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Kaleiçi Old Town Festivali online gerçekleşecek

ANTALYA HABERLERİ  | 15.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla bu yıl online olarak gerçekleştirecek.

Kaleiçi Old Town Festivali online gerçekleşecek

Muratpaşa Belediyesi, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla bu yıl online olarak gerçekleştirecek. İtalya, Hırvatistan, Çekya, Rusya, Ukrayna ve KKTC’ye canlı bağlantıların yapılacağı ve Trio Patara’nın sahne alacağı festival, Cuma akşamı saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkan Ümit Uysal’ın facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.
Dar sokakları, geniş avlulara açılan konakları, begonvillere saklanmış pencereleriyle ziyaretçilerinin merak ve keşif duygularını tetikleyen, farklı rotalarda insanlık tarihinin izleri sürülen Kaleiçi, hikayesini dünyayla paylaşmaya devam ediyor.
Muratpaşa Belediyesi’nin bu hikayeyi anlatmak için çıktığı Kaleiçi Old Town Festivali yolculuğu, 5’inci yılında covid-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla gerçekleştirilecek festival, Cuma akşamı saat 20.00’de Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkan Ümit Uysal’ın facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.
Başkan Uysal, Kaleiçi’nin sokaklarını renklendiren korteji, her köşe başında, her meydanında gerçekleşen dans ve tiyatro gösterileri, söyleşileri ve konserleriyle Türkiye’nin en renkli etkinliklerinden biri olan Kaleiçi Old Town Festivali’nde geçmiş yıllarda Küba, İtalya, Rusya ve Ukrayna’yı onur konuğu ülke olarak ağırlandığını söyledi.
Festivalin geçen yıl 3 kıta 24 ülkeden 48 şehir katımıyla yapılırken 39 noktada 185 sanatçının katılımıyla 236 etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Başkan Uysal, bu yıl online, gerçekleştirilecek festivalde Çekya’dan Pribor ve Prag 6, Hırvatistan’dan Lepoglava, İtalya’dan Gradara, KKTC’den Girne, Rusya’dan Rostov on Don, Slovakya’dan Levoca, Ukrayna’dan Liviv kentlerine canlı bağlantı yapılacağını söyledi.
Başkan Uysal, festivale ayrıca Gürcistan’dan Slovakya, Tunus, Rusya ve Ukrayna’ya 8 şehrin video mesajlarıyla katılacağını, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasar Özgen de zoom bağlantı üzerinden dahil olacağını kaydetti.
2020 Patara Yılı’nda Patara Antik Kenti’ni tanıtmak ve turizme katkı sağlamak amacıyla üç kadın sanatçının kurduğu Trio Patara konseriyle sona erecek festivali bu yıl pandemi nedeniyle sembolik düzeyde gerçekleşeceğini belirten Başkan Uysal, “Gelecek yıl gruplarla, heyetlere coşkulu bir festival yapabilmeyi temenni ediyoruz” dedi.

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