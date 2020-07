Kaleiçi online müzik yarışması başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve farklı müzik kategorilerinde bir yıl boyunca devam edecek Kaleiçi Müzik Yarışmalarında ilk heyecan Pazartesi başlıyor. Amatör, profesyonel tüm müzisyenlerin katılımına açık online yarışmada ilk başvurular pop müzik dalında yapılacak. Komsumeclisi.com üzerinden gerçekleşecek yarışmada başvurular, 12 Temmuz saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, korona virüs salgının, bir başka boyutuyla, gündelik alışkanlıkları, kabulleri, beklentileri değiştiren süreç olduğunu söyledi. Özellikle sanatsal üretim ve bunların seyirciyle buluşması noktasında ‘mekan’ kavramının bu süreçte hızlı bir değişim yaşadığını kaydeden Başkan Uysal, sanatçıların evlerinin birer sahne; sosyal paylaşım siteleri ve online platformlar üzerinden de seyircilerin, dinleyicilerini evlerinin birer konser salonu, sanat galerisi haline dönüştüğünü söyledi.

Bu değişimi milattan önce 4’üncü yüzyıldan bugüne farklı kültürlerin izlerini taşıyan Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’yle bir araya getirmek ve Kaleiçi markasının sanatla, sanatsal üretimlerle yan yana anılmasını sağlamak amacıyla Kaleiçi Müzik Yarışmaları adıyla bir yıl boyunca devam edecek bir maratona başladıklarını kaydeden Başkan Uysal, “İki ayda bir farklı müzik kategorilerinde online olarak gerçekleştireceğimiz yarışmada ilk başvurular, Türkçe pop müzik dalında 6 Temmuz Pazartesi başlayacak” dedi.

Pop, rock, Türk halk müziği, elektronik, caz ve rap müzik dallarında gerçekleştirilecek yarışmaya Türkiye’nin her yerinden 14 yaş ve üzeri amatör, profesyonel müzisyenlerin vokal ya da grup performans video kayıtlarıyla başvurabileceğini aktaran Başkan Uysal, yarışmanın Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

Başkan Uysal, müzisyenlerin yarışma için, 1 Ocak 2019 sonrası kayda aldıkları çalışmaları, #kaleiçimüzikyarışması #kaleicioldtown hashtagleriyle Youtube’a yükleyip komsumeclisi.com üzerindeki formu doldurmaları ve linklerini eklemeleri katılım için yeterli olacağını söyledi. Başkan Uysal, yarışmanın oylamasın da komsumeclisi.com üzerinden yapılacağını ve Türkiye’nin her yerinden oy kullanılabileceğini belirtti.

Yarışmanın ilk kategorisi olan Türkçe Pop Müzik’te başvurular 6 Temmuz saat 09.00’da alınmaya başlanacak. Başvurular 12 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek. İlk kategorinin oylaması ise 16 Temmuz Perşembe saat 09.00’da başlayacak ve 19 Temmuz günü saatler 24.00’ü gösterdiğinde sona erecek. Yarışmanın birincisi, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali’nde bir hafta Kaleiçi tatili kazanacak, ayrıca festival etkinlikleri kapsamında sahne alacak.