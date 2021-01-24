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Kaleiçi ve sanat ayrılmaz ikili

24.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Kaleiçi ve sanat ayrılmaz ikili

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’nde sahne alan Trio Patara grubundan flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları’nın ziyaretinde, sanatın Kaleiçi Old Town Festivali’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.Muratpaşa Belediyesi’nin geçen yıl Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde online gerçekleştirdiği 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’nde sahne alan Trio Patara’nın flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, grubun ilk CD’sini Başkan Uysal’a hediye etti.2020 Patara Yılı dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan Trio Patara’nın ilk CD’si “Patara’ya Armağan” adını taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’nde sahne alan Trio Patara grubundan flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları’nın ziyaretinde, sanatın Kaleiçi Old Town Festivali’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nin geçen yıl Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde online gerçekleştirdiği 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’nde sahne alan Trio Patara’nın flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, grubun ilk CD’sini Başkan Uysal’a hediye etti.
2020 Patara Yılı dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan Trio Patara’nın ilk CD’si “Patara’ya Armağan” adını taşıyor. Bayramoğulları, sopranoda Nurdan Küçükekmekçi, arpta Aslıhan Güngör’den oluşan grubun Antalya’daki ilk konserini Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde verdiğini dile getirdi.
Başkan Uysal, grubu kutlarken bu yıl Kaleiçi Old Town Festivali’ni 14-17 Ekim tarihlerinde düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Başka müzik olmak sanatın Kaleiçi Old Town Festivali’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Uysal, bu yıl çok daha güçlü bir içerikle festivali yeniden Kaleiçi’nde düzenlemek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

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