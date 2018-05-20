Kalinic ve Datome Euroleague finalini değerlendirdi

THY Euroleague Final karşılaşmasında Real Madrid'de 80-85 mağlup olarak 2. olan temsilcimiz Fenerbahçe'de maç sonrası İtalyan basketbolcu Datome basına açıklamalarda bulunurken, mücadeleyi 2 yıl önce oyanan ve kaybedilen CSKA finaline benzetti.

Datome, ''2 yıl önceki gibi üzgünüm'' dedi ve ''Şu anda sezonu burda analiz etmek kolay değil. bugün kaybettik ve 2 yıl önceki gibi, üzgünüz. Denedik, savaştık, daha iyi oynayabilirdik ancak Real Madrid kazandı bu galibiyeti.'' ifadelerini kullandı.

KALINIC: UTANIYORUZ

Fenerbahçe Doğuş forması giyen Nikola Kalinic, Euroleague finalindeki Real Madrid maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Nikola Kalinic yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirdi.

İşte Nikola Kalinic'in maç sonundaki sözleri...

''Causeur serbest atışları kaçırınca küçük bir şansımız olabilirdi ama çok fazla hata yaptık. Çok kolay hatalar yaptık. Taraftarlar üzerine düşeni yaptı, biz yapamadık. Bu performanstan dolayı taraftarlardan utanıyoruz.''

