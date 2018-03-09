MAGAZİN

Kalk Gidelim dizisinin setinde kadınlara jest

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 22:06 | Son Güncelleme

Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisinin setinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sette görev alan erkekler kadınlara sürpriz yaptı.

Kalk Gidelim dizisinin setinde kadınlara jest

TRT1'de yayınlanan "Kalk Gidelim" dizisinin setinde görev olan oyuncusundan ışıkçısına bütün erkekler, sabahın ilk ışıklarında sete giderek kahvaltı masası hazırladı.

Yine dizide görev alan oyuncusundan makyözüne tüm kadınları gülümseten kahvaltı masasında erkekler kadınlara hizmet etti.

ERKAN SEVER ÇAY SERVİSİNİN ÜSTLENDİ
Kendi elleriyle hazırladığı menemeni arkadaşlarına ikram eden Ufuk Özkan, "Açık net. Kadınlar başımızın tacı. Onlar olmasaydı biz olamazdık" dedi. Erkan Sever ise çay servisini üstlendi ve "Büyük üstat Neşet Ertaş’ın da dediği gibi kadınlar insandır biz insanoğlu" dedi.

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YAPIMCIDAN KARANFİL
Yapımcı Eyüp Üstün’ün de setteki tüm kadınlara karanfil gönderdi. Karanfiller yine set erkekleri tarafından kadınlara verildi.

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KALK GİDELİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği Kalk Gidelim dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Erkan Sever paylaşırken, dizide Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Onur Seyit Yaran, Andrey Stan, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

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