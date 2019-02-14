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Kalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Rejime başlamadan hemen önce bu enfes 7 tatlıyı denemek ister misiniz? Şerbetli tatlıların en lezzetlilerini sizler için bir araya getirdik, şimdiden afiyetler!

Kalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlı

Tatlıya hayır diyemeyenler için güzel bir liste hazırladık. Özellikle şerbetli tatlı sevenler bu tariflere bayılacak. Rejim mi? Onu bir sonraki haftaya erteleyin artık :)

Şambali tatlısı

sambali

Şambali tatlısının yapımı son derece kolay lezzeti ise bir o kadar büyüktür. Görüntüsü de tadı kadar iddiallıdır. Bu tatlıyı yaparak misafirlerinizi kolaylıkla etkileyebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Laz böreği

laz boreği

Diğer tüm böreklere açık ara fark atar! Adı börek diye geçer ama aslında kendisi muhallebili, şerbetli harika bir yöresel tatlıdır. Detayları için tıklayın.

Limon şerbetli İngiliz keki

kek

Mis gibi taze limonlar kullanarak şöyle beş çayınızı keyiflendirmeye ne dersiniz? Üstelik bu kek şerbetli. Lafı fazla uzatmadan tarifin detaylarını şuraya bırakıyoruz.

Saray lokması

lokma
Osmanlı'dan günümüze miras kalan önemli lezzetlerden biridir saray lokması. Şerbetli tatlı sevenler buna hayır diyemeyecek! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şekerpare

şekerpare

Türk mutfağının nefis tatlılarından biri olan şekerpare, özel günlerin vazgeçilmezidir. İrmikle hazırlanan şekerparenin sade bir görüntüsü vardır ancak tadı fevkaladedir. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kıbrıs tatlısı

kıbrıs

Cevizli keki, muhallebisi ve şerbetiyle 10 üzerinden 10 alarak listeyi birinci sırada tamamlıyor kendileri. Son dönemin en popüler tatlılarından biri haline gelen Kıbrıs tatlısının detayları için tıklayın.

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şerbetli tatlılar tatlı tarifleri

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