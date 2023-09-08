Kalorifer nasıl yazılır? Kalorifer mi kalörüfer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, kelime haznesi oldukça fazla ve zengin diller arasında yer alır. Bu kelimeler arasında çeşitli kelime grupları bulunur. Kelime çeşitliliği sebebiyle bazı kelimelerin hatalı kullanımları olasıdır. Günümüzde bazı sözcükler bulunur ki çok fazla yazım hataları yapılır. Şalter kelimesi de onlardan bir tanesidir. Şalter kelimesi günlük yaşamın pek çok noktasında sıklıkla kullanılır. Ancak buna rağmen yazılışı ve telaffuz edilişi açısından sıklıkla hata yapılan kelimeler içerisinde şalter sözcüğü başta gelir. Bu tür kelimeler özellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olmasından dolayı yanlış söylenip yanlış yazılmaktadır.

Kalorifer nasıl yazılır?

Kalorifer TDK sözlüklerine göre; dilimize Fransızcadan geçen bir sözcük olarak günlük yaşamda sıkça kullanılan bir sözcüktür. Kalorifer kelime anlamı olarak; isim Merkez ve depo durumunda olan bir kazandan çıkan sıcak havayı, su veya buharı, borularla dolaştırmak yoluyla bir yapının her yanını ısıtan araç veya tesisat Elektrikli araçlarda yer alıp, açılıp kapanmasını sağlayan sisteme adı verilir. Bu kelime halk arasında radyatör olarak da kullanılır. Dilimize yabancı dillerden geçen bu tür sözcüklerin kullanımında hatalar yapılması olağandır. Bunun sebebi ağız yapısının alışık olmamasıdır. Bu nedenle kalorifer yazımı sıklıkla merak edilen kelimeler arasında bulunur. Bu kelimenin ‘kalorifer’ olarak yazılması gerekir.

Kalorifer mi kalörüfer mi?

Kalorifer sözcüğünün doğru yazımı kalorifer olarak belirlenmiştir. Pek yerde kalörüfer biçiminde yazıldığı görülebilir fakat bu yanlış bir kullanım biçimidir. Yanlış kullanımların yaygın bir hale gelmesi bilgi kirliliğine yol açar. Aynı zamanda düşük kalitede yazılara neden olur. Kalorifer gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan sözcüklerin doğru yazımı oldukça önemlidir. Kalorifer doğru yazılışı "kalorifer" şeklindedir.







