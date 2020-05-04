Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak

ERDAL TÜRKOĞLU - İçişleri Bakanlığınca İdlib'den Hatay'a getirilen 9 yaşındaki kalp hastası Suriyeli Rabi Sellüm, Türkiye'de tedavi görecek.

İdlib kırsalındaki bir kampta yaşam mücadelesi veren kalp hastası Rabi için sosyal medyada başlatılan yardım çağrıları üzerine İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı.

Hatay Valiliği koordinesinde Türkiye'ye getirilen Rabi, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanenin Çocuk Hastalıkları Uzmanı Rada Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rabi'nin doğuştan kalp hastası olduğunu söyledi.

Rabi'nin annesinin de aynı hastalıkla mücadele ettiğini belirten Özalp, "Kalp rahatsızlığıyla ilgili tetkiklere başlandı. Kalbi normalden büyük gözüküyor. Suriye'de takip edilmiş aort yetmezliği öyküsü var. Büyük olasılıkla kapak değişimi operasyonu yapılacak ancak buna kalp damar cerrahları ve kalp doktorlarımız karar vererek gerekli tedaviyi uygulayacaklar." diye konuştu.

- Babası ve Rabi'den Türkiye'ye teşekkür

Çocuğuyla Türkiye'ye gelen baba Abdo Salih Sellüm da evladının, kalbi delik olarak dünyaya geldiğini ve büyüdükçe hastalığının arttığını dile getirdi.