Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
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