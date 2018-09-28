SPOR

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, Erzurumspor mücadelesinde Burhan Kütükoğlu isimli taraftarın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini resmi sitesinden duyurdu.

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maç sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarın kalp krizi geçirerek vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burhan Kütükoğlu Galatasaray

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