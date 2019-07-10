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Kalp krizi 'geliyorum' diyor! İşte kalp krizi belirtileri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 10.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Çağımızın en fazla hayat kaybı sebeplerinden olan kalp krizi, çeşitli belirtilerle geliyorum diyor. Kalp krizi, Türkiye’de ve dünyada başlıca ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, alkol, sigara tüketimi, aşırı kilo ve stres gibi faktörler kalp krizini tetikliyor. Günümüzde bu faktörlerin birçok insanı etkisi altına almasından dolayı kalp krizi geçirme yaşı oldukça aşağılara düşmüş durumda.

Kalp krizi 'geliyorum' diyor! İşte kalp krizi belirtileri

Kalp krizinin, kalp kasını besleyen koroner damarlarda zaman içinde çeşitli nedenlerle meydana gelen darlık ve tıkanıklıklar sonucunda oluştuğunu belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Bundan 20-30 yıl önce genelde 50’li 60’lı yaşlarda sıklaşmaya başlayan koroner arter hastalığı günümüzde hayat şartları, hareketsizlik, sigara ve beslenme gibi faktörler nedeni ile 40’lı hatta 30’lu yaşlardan itibaren karşılaşılabilen bir hastalık haline geldi. Daha çok erkekleri hedef alan koroner arter hastalığı, ailesel ve genetik özellikleri çok kuvvetli olan bir hastalık. Çağımızın en önemli sorunlarından olan obezite, diyabet, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi de koroner arter hastalığı nedenleri arasında” dedi.

EN TİPİK BULGU GÖĞÜS AĞRISI

Ailesinde kalp-damar sistem hastalığı öyküsü bulunan kişilerin rutin kardiyoloji kontrolleri yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Cem Arıtürk, “Hastalık, yukarıda saydığım sebeplerle kalp damarlarının duvarında yağ ve kireç içerikli plakların oluşumu ile karakterize oluyor. Bu plaklar, zaman içinde büyüyerek damarlardan kan akımının daha zorlu olmasını sağlıyor. Sonunda da ya plağın iyice büyüyüp damarı tamamen tıkaması ile ya da plağın kırılarak içeriğindeki yağlı materyalin damarı tıkaması ile sonuçlanıyor. Koroner arter hastalığının en tipik bulgusu göğüs ağrısı. Hastalığın başlarında yol yürümekle beliren ve dinlenmekle geçen ağrı ilerleyen zamanlarda istirahat halinde de görülmeye başlıyor. Genelde göğüs kemiği üzerinde baskı, ağırlık şeklinde hissedilen ağrı; çeneye, mide bölgesine veya sol kola da yansıyabiliyor. Bununla birlikte sol kolda uyuşma olması da önemli belirtilerden. Nefes darlığı, alınan nefesin yetmemesi hissi hastaların sıklıkla bahsettiği şikâyetlerden. Ağrının çok farklı şekillerde hissedilebilmesinden ötürü koroner arter hastaları; hazımsızlık, gaz gibi mide sorunları; reflü, kas - iskelet sistemi hastalıkları ve psikiyatrik sorunlarla karışabiliyor” dedi

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi sağlık

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