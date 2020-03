Kalp ritm bozukluğuna hayat kurtaran müdahale

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 70 yaşındaki kalp ritm bozukluğu hastası, elektrofizyolojik ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu

10 yıldan bu yana, kalp ritm bozukluğu olan 70 yaşındaki Nicmeddin Gündüz, İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun’un uyguladığı elektrofizyolojik ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu. Kalp çarpıntısı problemlerinde ilaçsız tedavinin mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akçakoyun, özellikle tespit edilemeyen kalp ritm bozukluklarında elektrofizyolojik ablasyon yönteminin, en etkili tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

Ritm bozukluğu tespit edilen hastaya uyguladıkları yöntemle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Akçakoyun, “Hastamız, dakikada 220 kalp hızı nedeniyle, çok sık acil servise başvuruyordu. Acile her geldiğinde damardan verilen ilaçlarla çarpıntısı durdurulan hastamıza, elektrofizyolojik ablasyon yöntemini uyguladık. Şuan hiçbir sıkıntısı kalmayan hastamızın, ilaçsız takibini gerçekleştiriyoruz. Kalp çarpıntısıyla birlikte; tansiyon düşüklüğü ve ciddi solunum sıkıntısı yaşayan bireylerin, muhakkak uzman kardiyoloğa başvurması gerekir. Çünkü kalp ritminin yüksek hızda devam etmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Son yıllarda en etkili tedavi yöntemi olan ablasyon yöntemiyle çarpıntı problemini sonlandırabiliyoruz” dedi.

Uzun yıllardan beri yaşadığı kalp ritmi sıkıntılarının son bulmasından ötürü sevincini dile getiren Nicmeddin Gündüz ise, “10 yıldan bu yana kalp çarpıntısı nedeniyle acil servise gidip gelirdim. Son zamanlarda hemen hemen her gün, bu problem nedeniyle acil servise başvuruyordum. Her defasında, adeta kalbim duracakmış gibi oluyordu. Doktorum Mustafa Bey, benim için büyük bir şans diyebilirim. Bana uyguladığı elektrofizyolojik ablasyon yöntemi sayesinde çarpıntılarım durdu. Dakikada 220 atan kalbim normale döndü. Şuan hiçbir sıkıntım kalmadı. İlaçlarımı da bıraktım. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.