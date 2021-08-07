Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Aşık oldum ben"

Kalp Yarası dizisinin heyecanla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü ekranlara getiren Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı.
Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizi, yeni bölüm fragmanlarıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Aşık oldum ben" sözleri damga vurdu.
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