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Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Aşık oldum ben"

07.08.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri Atv ekranlarında ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizisinin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizinin yeni bölümüne "Aşık oldum ben" sözleri damga vuracak.

Kalp Yarası dizisinin heyecanla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü ekranlara getiren Kalp Yarası 6. bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı.

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Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizi, yeni bölüm fragmanlarıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın paylaştığı dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Aşık oldum ben" sözleri damga vurdu.

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Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası dizisi
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