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Kalp Yarası dizisinde Serenay Aktaş sürprizi!

23.07.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştıkları, atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisine sürpriz bir isim katıldı. Serenay Aktaş, Kalp Yarası dizisinde Ebru karakterini canlandıracak.

Kalp Yarası dizisinde Serenay Aktaş sürprizi!

ATV'de ekrana gelen, Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizisi ‘Kalp Yarası’na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.

Serenay Aktaş, dizinin dördüncü bölümünde Ebru karakterine hayat verecek.

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Ebru, Sinan’ın (İnanç Konukçu) gençlik aşkı. Zamanında Azade Sancakzade engeliyle karşılaşan ve kavuşamayan aşıklar yıllar sonra ilk kez çocuklarının okulunda karşılaşıyor.

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Kalp Yarası dizisi 4. bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi akşamı atv’de.


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Serenay Aktaş Kalp Yarası dizisi
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