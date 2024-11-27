Kalpazan dizisi için şok final karar! Gece karar alındı sabah oyunculara haber gitti

O3Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Kalpazan dizisi, beklenmedik bir şekilde final kararı aldı.

Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu gibi ünlü isimlerin oynadığı dizi 8. bölümde ekranlara veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin final kararı, dün gece alınarak bu sabah oyuncular ve ekip ile paylaşıldı.

Kalpazan dizisinin, yayınlandığı süre boyunca büyük ilgi gördüğü ve geniş bir izleyici kitlesi oluşturduğu biliniyor.

KALPAZAN DİZİSİ OYUNCULARI

Kalpazan dizisi SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.