Kalsiyum metal mi ametal mi? Kalsiyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Kalsiyum, insan vücudunda en çok sık görülen elementtir. Kemiklerin ve dişlerin temel bileşenidir. Bu nedenle de temel metabolik fonksiyonları bünyesinde barındırır. Kalsiyum karşımıza en fazla süt ve süt ürünlerinde çıkar. Aynı zamanda sebze, kuru yemiş ve fasulyede de bulunur. Kalsiyum, insan iskeletinin ve dişlerin korunmasında oldukça gereklidir. Bunun yanı sıra sinirlerin ve kasların işlevlerine de yardımcı olmaktadır. Vücudumuzda yer alan kalsiyum miktarı kalp atış hızında bir faktördür. Vücudun kalsiyumu sindirebilmesi için ise C vitamini gerekmektedir.

Çoğu kalsiyum tuzları suda kolaylıkla çözünür. Mercan yapımında da önemli bir unsurdur. Kalsiyum bileşiklerinin kullanım alanı oldukça geniştir. Doğrudan bir yapı taşı olarak çimento yapımında yer alır. Bunların da dünya üzerinde yatakları oldukça fazladır. Peki, kalsiyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Kalsiyum metal midir?

Metallerin son katmanında az sayıda elektron yer almaktadır. Kalsiyumun elektron dağılımı 2 8 8 2 şeklindedir. Son katmanı 2 olduğu için kalsiyum bir metaldir.

Kalsiyum ametal midir?

Kalsiyum, elektron dağılımına bakıldığında ametal sınıfına girmemektedir. Kalsiyum tamamen metal özellikleri gösterdiği için ametal sınıfının dışında kalmaktadır.

