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Kamerun Milli Takımı'ndan büyük hata! Choupo-Moting...

22.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting ile Kamerun Milli Takımı arasında ufak çaplı bir kriz yaşandı.

Kamerun Milli Takımı'ndan büyük hata! Choupo-Moting...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını terleten Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi.

Kamerun Futbol Federasyonu, Choupo-Moting için daveti yanlışlıkla kendi mail adreslerine yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan Moting, FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

Moting'in babası Camille ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon, neler olup bittiğini öğrenmek için benimle temasa geçti. Davetiyeyle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Bayern ile iletişime geçtim ve herhangi bir davetiye almadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

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