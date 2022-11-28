Kamerun – Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kamerun – Sırbistan maçı ilk 11’leri

Kamerun – Sırbistan maçı günün ilk maçı olacak. Dünya Kupası yolculuğunda iki takımın da henüz galibiyeti bulunmuyor. Kamerun İsviçre karşısında 1-0 kaybetmişti. Sırbistan ise kupanın favori takımlarından Brezilya’ya 2-0 yenilmişti. G Grubunu ilgilendiren maçta iki takım da ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Kamerun – Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta gibi sorular merak ediliyor. İşte Kamerun – Sırbistan maçı ilk 11’leri...

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kamerun – Sırbistan karşılaşması bugün saat 13:00’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki takım Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla olacak. Kamerun – Sırbistan maçı muhtemel 11’leri ise merak ediliyor. Kamerun’da yıldız oyuncu Choupo-Moting’in forma giymesi de bekleniyor.

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇIMDA MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Onana,Fai, N'koulou,Castelletto, Tolo, Anguissa, Ondoua, Hong, Lambeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan: V.Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Savic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI CANLI TAKİP

KAMERUN DÜNYA KUPASI KADORSU

KAMERUN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

SIRBİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU

SIRBİSTAN DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

