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Kamerun – Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kamerun – Sırbistan maçı ilk 11’leri

28.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamerun – Sırbistan maçı Dünya Kupası’nda yeni haftanın açılış maçı oluyor. İki ekibin karşılaşması Al Janoub Stadyumunda gerçekleşecek. Katar’da devam eden turnuvada günün ilk maçı oldukça heyecanlı bir şekilde bekleniyor. İki takım da ilk galibiyetleri için sahaya çıkacak. Peki Kamerun – Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ...

Kamerun – Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kamerun – Sırbistan maçı ilk 11’leri

Kamerun – Sırbistan maçı günün ilk maçı olacak. Dünya Kupası yolculuğunda iki takımın da henüz galibiyeti bulunmuyor. Kamerun İsviçre karşısında 1-0 kaybetmişti. Sırbistan ise kupanın favori takımlarından Brezilya’ya 2-0 yenilmişti. G Grubunu ilgilendiren maçta iki takım da ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Kamerun – Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta gibi sorular merak ediliyor. İşte Kamerun – Sırbistan maçı ilk 11’leri...

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kamerun – Sırbistan karşılaşması bugün saat 13:00’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İki takım Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla olacak. Kamerun – Sırbistan maçı muhtemel 11’leri ise merak ediliyor. Kamerun’da yıldız oyuncu Choupo-Moting’in forma giymesi de bekleniyor.

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇIMDA MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Onana,Fai, N'koulou,Castelletto, Tolo, Anguissa, Ondoua, Hong, Lambeumo, Choupo-Moting, Ekambi.

Sırbistan: V.Milinkovic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, Savic, Mladenovic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

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