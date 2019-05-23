Kamikaze Delü, 'Deli Birliği'nin yolunda gidecek

OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarına yönelik çalışmalarla asker kaybının, şehitlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Coşkun, bir süredir üzerinde çalıştıkları araçları ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) görücüye çıkardıklarını ifade etti.

'Demirhan Türkiye'nin en büyüğü'

Demirhan'ın Türkiye'nin en büyük silahlı insansız kara aracı olduğunu belirten Coşkun, araçta yerli bir dizel motor kullandıklarını vurguladı. Araçta ASELSAN'ın 12,7 millimetre uçaksavar takılı Sarp silah sistemini kullandıklarını anlatan Coşkun, "Yürür sistemlerimizi mobilizasyonu artsın diye tankları baz alarak yaptık. Aracın tasarım ve yazılımı bize ait. İletişimi 3 kilometreden sağlayabiliyoruz, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Tasarımı gelecek mermileri absorbe edecek şekilde yaptık. Motorun yer aldığı arka kısma roket saldırısı gibi tehditlere karşı kafes zırh koyduk. İletişim ve komuta kontrol sistemlerini de kendimiz yerli geliştirdik." dedi.

Coşkun, yaptıkları çalışmalarla kritik sistemlerin silahlı kuvvetlere kazandırılmasını ve dışa bağımlılığı azaltmayı, askerlerin can güvenliğini sağlamayı amaçladıkların vurguladı. Ahmet Coşkun, ilerleyen dönemde aracı geliştirmek için testler gerçekleştireceklerini ve sonrasında tatbikatlarda aracın performansını ortaya koymayı amaçladıklarını aktardı. Demirhan'ın uzunluğu 266, yüksekliği 116, genişliği 196 santimetreye karşılık geliyor. Aracın ağırlığı ise 2 tonu buluyor.

TEHLİKELİ YERE İLK GİERN DELÜ OLACAK Şirket, kamikaze insansız kara aracı için Osmanlı döneminde ön saflarda savaşarak orduya kılavuzluk eden, cesaret ve korkusuzluklarıyla bilinen Deli Birliği'nden esinlenerek Delü ismi seçildi.

Delü'nün, Türkiye'nin ilk kamikaze insansız kara aracı olacağını dile getiren Coşkun, "Paletlerini aracın kendisinde yüksek yaptık ki ters dönmesi durumunda bile hedefine gidebilsin. Araçta katı ya da sıvı patlayıcı düzeneği bulunuyor. Askerlerin girerken tehlike yaşayacağı mağaralara, tünellere gönderilip kendisini imha ediyor." dedi.

Dünyada da sınırlı sayıda ülkede bu konuda çalışmalar yapıldığını anlatan Coşkun, "Delü 3 kilometreden komuta edilebiliyor. Mesafeyi uzatma konusunda çalışmalar yapacağız. Gece görüş imkanı da olan kameralarla donatacağız. Sessiz olması için elektrik motorlu olacak. Böylece hedefe sessizce yaklaşıp kendisini imha edecek." diye konuştu.