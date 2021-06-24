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Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor’da

24.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor’da

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi’yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu sırası ile Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son 4 sezondur da Trabzonspor forması giydi. Geçen sezon oynadığı 19 lig maçının 10’un da ilk 11'de forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, 1 asistle takımına katkı verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Trabzonspor
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