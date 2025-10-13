SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Kamptan ayrılması olay olmuştu, milli takımda Berke Özer krizi büyüyor! Men edilebilir...

Milli Takım kampını terk eden Berke Özer izinsiz ayrıldığı iddiaları sonrası açıklama yapmıştı. Genç kaleci teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını savunurken Özer için men cezası kapıda. İşte detaylar...

Kamptan ayrılması olay olmuştu, milli takımda Berke Özer krizi büyüyor! Men edilebilir...
Berker İşleyen
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım’da kaleci Berke Özer krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını duyurarak bu davranışın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"TEKNİK HEYETİN BİLGİSİ VAR"

Kamptan ayrılması olay olmuştu, milli takımda Berke Özer krizi büyüyor! Men edilebilir... 1

Berke Özer ise TFF’nin açıklamasına yanıt vererek, kamptan teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını söyledi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR MEN...

Kamptan ayrılması olay olmuştu, milli takımda Berke Özer krizi büyüyor! Men edilebilir... 2

Genç kalecinin, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu maddeye göre, haklı bir gerekçesi olmadan milli takıma katılmayan veya kampı terk eden futbolculara 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilebiliyor.

TFF’nin dosyayı FIFA’ya iletmesi halinde, cezanın uluslararası boyuta taşınıp taşınmayacağına FIFA Disiplin Kurulu karar verecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balotelli'den çok ilginç açıklama: Çıkmaza girdim!Balotelli'den çok ilginç açıklama: Çıkmaza girdim!
Arda Güler'e dev zam kapıda! Milli oyuncuya ödül...Arda Güler'e dev zam kapıda! Milli oyuncuya ödül...
Anahtar Kelimeler:
Berke Özer son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.