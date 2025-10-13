Kamptan ayrılması olay olmuştu, milli takımda Berke Özer krizi büyüyor! Men edilebilir...

A Milli Takım’da kaleci Berke Özer krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını duyurarak bu davranışın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"TEKNİK HEYETİN BİLGİSİ VAR"

Berke Özer ise TFF’nin açıklamasına yanıt vererek, kamptan teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını söyledi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR MEN...

Genç kalecinin, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu maddeye göre, haklı bir gerekçesi olmadan milli takıma katılmayan veya kampı terk eden futbolculara 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilebiliyor.

TFF’nin dosyayı FIFA’ya iletmesi halinde, cezanın uluslararası boyuta taşınıp taşınmayacağına FIFA Disiplin Kurulu karar verecek.