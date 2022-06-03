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Kamu Başdenetçisi Malkoç İzmir'de öğretim üyeleriyle buluştu

03.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Başdenetçisi Malkoç İzmir'de öğretim üyeleriyle buluştu

İZMİR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Şeref Malkoç, üniversitenin Çiğli yerleşkesinde düzenlenen toplantıda, Kurumlarının idarenin eylem ve işlemlerini, vatandaşın müracaatı üzerine denetlediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda da insan haklarının uygulanmasını ve gelişmesini temin etmeye çalışan bir kurumuz. Üniversitelerde ombudsmanlık toplulukları kurarak ve öğrencilerle, hocalarımızla diyalog kurarak hem Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz hem de hukukun üstünlüğünü, hukukun hakemliğini, hukuk devleti ilkesini daha da pekiştirmeye çalışıyoruz."

Türkiye'de vatandaşların haklarını yeterince bilmediğini dile getiren Malkoç, şunları belirtti:

"Bir derdi sıkıntısı olduğunda dedikodu yapıyor, derdini arkadaşlarına anlatıyor ama iki satır dilekçe yazmıyor. Bu önemli zafiyet ama bunlar anasının ak sütü gibi Anayasa'da ve yasada yazan hakları. Hava, su, gıda gibi temel ihtiyacı olan adaleti iki satır dilekçeyle talep etmeyince olmuyor. Hak arama kültürü konusunda biraz daha gayretimiz olması gerekiyor. Burada üniversitelere çok önemli görevler düşüyor."

Malkoç, hak arama kültürünün gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanımızla da görüştük. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci sınıfların ders kitaplarına hak arama kültürü başlığıyla ombudsmanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumunun anlatılmasını önümüzdeki seneden sonra temin edeceğiz." dedi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de Malkoç'u ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

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