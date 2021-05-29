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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret

29.05.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Başdenetçi Malkoç, Vali Karaloğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan da yer aldı.

Diyarbakır ve ülkedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

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