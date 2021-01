Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: "Memur ve emeklilere yapılacak olan destek ekonomiye de can suyu olacak”

Kayseri’de Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal yaptığı basın açıklamasında, “Memur ve emeklilere yapılacak olan destek ekonomiye de can suyu olacak” dedi.

Kayseri Kamu-Sen İl Temsilcisi tarafından yapılan basın açıklamasında ek zam yapılması talebinde bulunuldu. Yapılan basın açıklamasında Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, son 10 yıl içerisinde yapılan zamların enflasyonun altında kaldığını belirterek, bu durumun salgınla birlikte sürdürülemez hal aldığını söyledi.

Kamil Ünal: “Hepinizin bildiği gibi memur maaş zamları açıklandı. Ne yazık ki, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır. Memurlarımız ve emeklilerimiz yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yönünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu görevlileri ile emeklilerin sosyal ve özlük haklarında kayda değer bir kazanım sağlanamadığı gibi 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde 4’er, 2021 yılı için ise yüzde 3’er oranında zam yapılması karara bağlanmıştı. Buna bağlı olarak 2020 yılı içerisinde memur emekli maaşlarına enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde 11,56 zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde 14,60 olmuştur. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl memur maaşları resmi enflasyon karşısında yüzde 3.04 erimiştir. TÜİK’in resmi enflasyonu yıllık yüzde 14,6 oldu ama çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,12; ulaştırma yüzde 21,12; gıda yüzde 20,61; ev eşyası yüzde 18,04; sağlık harcamaları yüzde 16,67 oranında zamlandı. Memur maaşlarına 2020 yılının tamamı için ortalama 463,86 TL zam yapıldı. Buna karşılık aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği harcamaları 965,10 TL yükseldi. 2021 yılına ilişkin olarak ise memur maaşlarına, yılın her iki yarısı için yüzde 3, toplam kümülatif yüzde 6,1 oranında zam yapılmasına kararlaştırılmıştır. Buna karşın TBMB enflasyon tahminini yüzde 9,4 olarak güncellemiştir. 2021 yılında enflasyon hedefine ulaşılsa bile memur maaşlarında gerçekleşen enflasyon karşısında yine en az yüzde 3,5 eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir. Ocak ayında alınan yüzde 3 zam, mart ayı itibari ile vergi dilimindeki artışı giderecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir” dedi.

Basın açıklamasından sonra Kamil Ünal ve beraberindeki üyeler bu talepleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına mektup gönderdi.